"Биздин Кыргызстан": Мы будем отстаивать права и интересы горожан

Кандидат в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии "Биздин Кыргызстан" Санабар Айдарова:
"В 1990-х годах после окончания Херсонского индустриального института (Украина), я проработал 15 лет в сфере текстильной промышленности нашей страны: и с обычными людьми, и на руководящих должностях. Даже сейчас, в нашей группе "Текстильщики", мы обмениваемся добрыми словами и советами друг с другом.
Позже, когда заработная плата в стране была нестабильной, промышленные объекты были приватизированы, рабочие места сокращались и даже ликвидировались, многие граждане остались не у дел. Поэтому пришлось осваивать вторую профессию.
С 2005 года, получив второе высшее образование, я оказываю гражданам юридическую помощь и решаю их проблемы.
За время своего пребывания в должности начальника отдела консультирования и квалифицированной юридической помощи Центра гарантированной государством юридической помощи Министерства юстиции Кыргызской Республики, я поняла, как много нерешенных юридических вопросов существует у граждан Кыргызстана.
Я знаю о проблемах Бишкека.
Знаю о нуждах пенсионеров, детей-инвалидов, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Я постоянно общаюсь с людьми, решаю их юридические вопросы.
Но теперь я хочу решать их на другом уровне.
Я иду в Горкенеш с партией "Биздин Кыргызстан".
Это команда молодых, энергичных, прогрессивных людей.
Это новые люди.
Мы идем в Бишкекский Горкенеш, чтобы отстаивать интересы горожан. Действовать на благо горожан.
Работать на совесть, а главное - созидать!
Голосуйте за партию "Биздин Кыргызстан"!"
Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Биздин Кыргызстан" Алымкулова Д.А. (регистрационное свидетельство №37 от 11.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Биздин Кыргызстан".
Дата выхода:03.07.2021 г.