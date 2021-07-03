"Биздин Кыргызстан": Мы будем отстаивать права и интересы горожан

Кандидат в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии "Биздин Кыргызстан" Санабар Айдарова:

"В 1990-х годах после окончания Херсонского индустриального института (Украина), я проработал 15 лет в сфере текстильной промышленности нашей страны: и с обычными людьми, и на руководящих должностях. Даже сейчас, в нашей группе "Текстильщики", мы обмениваемся добрыми словами и советами друг с другом.

Позже, когда заработная плата в стране была нестабильной, промышленные объекты были приватизированы, рабочие места сокращались и даже ликвидировались, многие граждане остались не у дел. Поэтому пришлось осваивать вторую профессию.

С 2005 года, получив второе высшее образование, я оказываю гражданам юридическую помощь и решаю их проблемы.

За время своего пребывания в должности начальника отдела консультирования и квалифицированной юридической помощи Центра гарантированной государством юридической помощи Министерства юстиции Кыргызской Республики, я поняла, как много нерешенных юридических вопросов существует у граждан Кыргызстана.

Я знаю о проблемах Бишкека.

Знаю о нуждах пенсионеров, детей-инвалидов, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Я постоянно общаюсь с людьми, решаю их юридические вопросы.

Но теперь я хочу решать их на другом уровне.

Я иду в Горкенеш с партией "Биздин Кыргызстан".

Это команда молодых, энергичных, прогрессивных людей.

Это новые люди.

Мы идем в Бишкекский Горкенеш, чтобы отстаивать интересы горожан. Действовать на благо горожан.

Работать на совесть, а главное - созидать!

Голосуйте за партию "Биздин Кыргызстан"!"

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Биздин Кыргызстан" Алымкулова Д.А. (регистрационное свидетельство №37 от 11.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Биздин Кыргызстан".

Дата выхода:03.07.2021 г.