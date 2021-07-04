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Страны ОДКБ активизируют межпарламентское сотрудничество

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- Евгений Денисенко
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Учредить новый для Парламентской Ассамблеи ОДКБ институт партнерства – с такой инициативой выступил председатель этой Ассамблеи, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Свое предложение он озвучил на прошедшем в Душанбе заседании Совета ПА ОДКБ.

По его словам, появление нового статуса имеет большое значение для повышения эффективности работы Ассамблеи, ее открытости. Такие партнеры получат право совещательного голоса, участия в подготовке документов и выработке коллективных решений.

Говоря о необходимости для ПА ОДКБ расширять горизонты сотрудничества, спикер ГД отметил, что в качестве наблюдателей при Ассамблее уже несколько лет работают парламенты Сербии и Афганистана.

"Интерес к сотрудничеству в рамках ПА ОДКБ проявляет целый ряд государств. В этой связи предоставление статусов наблюдателей и партнеров в ОДКБ дает дополнительные возможности для активизации межпарламентского взаимодействия со странами и международными организациями, разделяющими наши принципы в работе", - считает Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин также призвал усилить координацию в рамках ПА ОДКБ для "более эффективного продвижения и отстаивания своей повестки" на международных площадках, сообщили в Госдуме РФ.

ПА ОДКБ является уставным органом межпарламентского сотрудничества Организации Договора о коллективной безопасности, состоит из парламентских делегаций государств - членов ОДКБ. В работе Ассамблеи также принимают участие наблюдатели, которые имеют право присутствовать на открытых заседаниях, получать материалы к ним, выступать по обсуждаемым вопросам и вносить свои предложения, однако не участвуют в голосовании. Организацию деятельности Парламентской Ассамблеи осуществляет ее председатель и Совет.

Государствами-членами ПА ОДКБ сегодня являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия. Наблюдатели в Организации - Волеси Джирга (нижняя палата) Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, а также Народная скупщина Республики Сербия.


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URL: https://www.vb.kg/403027
Теги:
Афганистан, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Армения, Сербия, Кыргызстан, ОДКБ
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