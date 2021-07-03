Руслан Казакбаев прочтет "Манифест одного посла" на кыргызском языке

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев в рамках официального визита посетил Азербайджанскую дипломатическую академию при МИДе Азербайджана. Он обсудил ряд важных вопросов, подписал меморандум о взаимопонимании и получил в подарок "Манифест одного посла". Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

В ходе визита в Азербайджан Руслан Казакбаев встретился с ректором Азербайджанской дипломатической академии - заместителем министра иностранных дел Азербайджана Хафизом Пашаевым. Стороны обсудили проведение совместных научных исследований, круглых столов, научно-практических конференций, семинаров, повышение квалификации преподавателей и сотрудников Дипломатической академии МИДа Кыргызской Республики, академический обмен студентами и преподавателями на 1-й семестр (магистратура), обмен научной и методической литературой, публикациями, учебными и наглядными пособиями, информационными материалами.

По итогам встречи состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Дипломатической академией МИД КР им. К. Дикамбаева и Азербайджанской дипломатической академией. Была достигнута договоренность максимально активизировать контакты между данными учебными заведениями.

Хафиз Пашаев пригласил ректора Дипакадемии МИДа Кыргызской Республики посетить с визитом Азербайджанскую Дипакадемию. А министру Казакбаеву он вручил собственную книгу под названием "Манифест одного посла", переведенную на кыргызский язык, и являющуюся одной из настольных книг азербайджанских дипломатов.