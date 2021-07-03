В Бишкеке откроют девять новых прививочных пунктов

Вице-мэр столицы Виктория Мозгачева проинспектировала места организации прививочных пунктов Свердловсокого и Октябрьского районов, сообщает пресс-служба мэрии.

Данные пункты будут расположены в торговых центрах "Космопарк", "Таш- Рабат", "Детский мир", "Чынар" и в школе-гимназии "Семетей".

В ходе инспекции отмечено, что пункты прививок должны иметь все условия для посетителей, также дала свои замечания и предложения по организации работы.

Отметим, что в столице планируется открыть 9 прививочных пунктов помимо работающих, 3 из которых будут расположены в Октябрьском районе и по 2 пункта в Первомайском, Свердловском и Ленинском районах.

Кроме того, Мозгачева ознакомилась с условиями работы колл-центра горячей линии "118", организованного в средней общеобразовательной школе №2.

Побывав в колл-центре, вице-мэр поручила организовать столовую для операторов.