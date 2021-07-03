Скончалась отличник образования КР Зоя Пак

Министерство образования и науки КР с прискорбием сообщает, что 2 июля 2021 года ушла из жизни Пак Зоя Алексеевна – главный специалист Управления школьного, внешкольного и дополнительного образования.

Это невосполнимая потеря не только для Министерства, но и для всей системы образования в целом.

Пак Зоя Алексеевна родилась 5 августа 1954 года в г. Томск, Российской Федерации. В 1977 году окончила филологический факультет Кыргызского государственного университета им. 50-летия СССР.

Более 40 лет она усердно и неустанно работала в педагогической сфере. Начала трудовую деятельность учителем русского языка и литературы в 1976 году в Чон-Арыкской СШ Аламудунского района.

Зоя Алексеевна обладала прекрасными организаторскими способностями, поэтому ей доверяли ответственные посты. Так с 1985 по 2000 годы она прошла путь от воспитателя группы продленного дня до директора Аламудунской СШ № 1 Аламудунского района. Далее с 2000 по 2007 годы она занимала ответственные посты в Аламудунском районном отделе образования и в Чуйском областном управлении образования.

В 2008 году на конкурсной основе Пак была назначена на должность главного специалиста Министерства образования и науки КР. С тех пор она со знанием дела выполняла свою миссию организатора и координатора, внося большой вклад в осуществление государственной политики в сфере образования.

Зоя Алексеевна постоянно повышала квалификацию в рамках различных образовательных программ как государственный служащий, а также как учитель русского языка и литературы – по линии Россотрудничества. Она была учителем высшей категории. За неоценимый вклад в развитие системы образования и беззаветное служение педагогическому делу она была награждена значком "Отличник образования Кыргызской Республики". В 2020 году за многолетний добросовестный труд Зоя Алексеевна была награждена от имени Премьер-министра Кыргызской Республики ценным подарком (именными часами).

"Зоя Алексеевна отличалась исключительным трудолюбием, была настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком, увлекалась поэзией и музыкой. Память о ней навсегда останется в наших сердцах", - говорится в некрологе коллег.