Для России остается приоритетом развитие отношений со странами СНГ

Владимир Путин утвердил обновленную стратегию нацбезопасности России. В качестве одного из основных направлений внешней политики в документе названо, в частности, развитие отношений со странами СНГ.

Президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.

В числе национальных интересов России указаны сбережение народа страны, защита конституционного строя, суверенитета и независимости, поддержание гражданского мира и согласия, укрепление законности и искоренение коррупции, развитие безопасного информационного пространства, устойчивое развитие экономики на новой технологической основе, охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов, укрепление традиционных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия, поддержание стратегической стабильности.

Среди стратегических приоритетов названы развитие человеческого потенциала, оборона страны, государственная и общественная безопасность, информационная, экономическая безопасность, научно-технологическое развитие, экологическая безопасность и рациональное природопользование, защита традиционных ценностей, культуры и исторической памяти, стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное сотрудничество.

Основными задачами в области обеспечения государственной и общественной безопасности провозглашены, в числе других, недопущение вмешательства во внутренние дела, защита и охрана государственной границы, пресечение террористической и экстремистской деятельности, предупреждение проявлений радикализма, профилактика экстремистских преступлений, пресечение преступлений с использованием информационных технологий, снижение уровня преступности в экономической сфере, противодействие незаконной миграции, нейтрализация социальных, межконфессиональных и межнациональных конфликтов

В качестве одного из основных направлений внешней политики названо углубление сотрудничества со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, на двусторонней основе и в рамках интеграционных объединений, в первую очередь ЕАЭС, ОДКБ, Союзного государства, углубление многопрофильного сотрудничества в форматах ШОС и БРИКС, поддержание равноправного и взаимовыгодного диалога со всеми заинтересованными государствами.

"Реализация настоящей стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны", - говорится в документе.