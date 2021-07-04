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Президент Садыр Жапаров поздравил медиков с профессиональным праздником

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил работников системы здравоохранения с профессиональным праздником - Днем медицинского работника, который отмечается в стране в первое воскресенье июля. Пресс-служба президента распространила текст поздравительного обращения.

"Уважаемые медицинские работники!

Разрешите поздравить всех вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Вы отдаете частицу своего сердца каждому пациенту и ежедневно боретесь за чье-то здоровье, поэтому пусть ваше здоровье вас никогда не подводит. Сил и терпения вам, уважаемые медицинские работники, мира и благополучия в ваших семьях!

Глобальный кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, затронул сферу здравоохранения и многие другие сферы государственной деятельности. На данный момент основным приоритетом в нашей республике, как и в других странах, является предотвращение гибели людей, лечение инфицированных и минимизация распространения инфекции. Кыргызская Республика после начала пандемии коронавируса столкнулась с целым рядом трудностей.

Если данный кризис не будет урегулирован в срочном порядке и в полном объеме, то будет иметь долгосрочные негативные последствия для развития страны, сводя на нет многие достижения в области здравоохранения последних лет.

Первоочередное внимание должно быть уделено самым слабым и уязвимым группам населения.

Здоровье населения является приоритетом государственной политики в Кыргызской Республике.

В начале 2021 года был принят Указ "О неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в Кыргызской Республике", где были определены основные направления развития системы здравоохранения.

В прошлом году было запланировано строительство и капитальный ремонт 14 объектов на общую сумму 448,5 миллиона сомов, из которых 81,2 миллиона сомов выделены из республиканского бюджета, остальные средства – из Фонда развития регионов.

На сегодня в республике завершено строительство 11 объектов.

Экспериментальные быстровозводимые инфекционные больницы в городе Бишкек на 100 коек и городе Нарын на 70 коек завершены и сданы в эксплуатацию.

В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в целом по стране вакцинировано 109 703 человека.

По мнению экспертов, на сегодняшний день наиболее эффективной мерой профилактики в борьбе с коронавирусной инфекцией является вакцинация, а также строгое соблюдение санитарных требований.

Не жалея сил и здоровья, лучшие врачи, медсестры и санитарные работники продолжают борьбу против опасной болезни.

Уважаемые врачи и медицинские работники!

Благодарю вас за добросовестный труд во благо народа, за терпение, за верность профессиональному долгу, за заботу о пациентах и наполненные любовью сердца!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья!", - сказал Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/403043
Теги:
президент, медики, Садыр Жапаров
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