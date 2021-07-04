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Представители трех стран ЦА встретились для решения приграничных вопросов

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- Ренат Кольцов
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В Фергане состоялась встреча правительственных делегаций Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

В ходе переговоров стороны обменялись предложениями по месторасположению точки стыка государственных границ Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба правительства, встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

По итогам мероприятия подписан соответствующий Протокол.Следующая встреча правительственных делегаций пройдет на территории Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/403045
Теги:
граница, правительство
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