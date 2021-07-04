Представители трех стран ЦА встретились для решения приграничных вопросов

В Фергане состоялась встреча правительственных делегаций Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

В ходе переговоров стороны обменялись предложениями по месторасположению точки стыка государственных границ Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба правительства, встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

По итогам мероприятия подписан соответствующий Протокол.Следующая встреча правительственных делегаций пройдет на территории Кыргызской Республики.