Мигранты из Кыргызстана в Москве начали вакцинироваться от COVID-19

В Москве началась вакцинация иностранных граждан от коронавируса. Среди них прививки получают и мигранты из Кыргызстана, сообщили в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

Как рассказали в нем, заботу о вакцинации части иностранных работников взяли на себя их работодатели. Речь идет о тех, кто подпадает под антиковидные требования столичных и подмосковных властей. Последние, напомним, ввели на днях обязательную вакцинацию от коронавируса не менее 60 процентов от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, общепита, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряде других.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что на начальной стадии такая кампания будет проводиться в тестовом режиме по заявкам работодателей, с тем, чтобы трудовые коллективы могли самостоятельно приезжать и организовывать прививку своих работников. "В дальнейшем мы, конечно, будем упрощать эту схему, расширять ее, чтобы сделать вакцинацию доступнее для большинства групп трудовых мигрантов и тех мигрантов, которые находятся в Москве достаточно длительное время", - пояснил градоначальник.

В данный момент мигранты в Москве получают прививки однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в двух местах - в Многофункциональном миграционном центре в подмосковной деревне Сахарово и на территории крупного торгового центра в Москве "Садовод". Стоимость прививки – 1300 рублей, в случае вакцинации иностранцев в рамках конкретного трудового коллектива такую услугу оплачивает работодатель. Он же получает сертификаты своих работников.

По данным оперативного штаба, в Москве в последние дни наблюдается значительный рост заболеваний коронавирусом. Причины этого врачи видят и в появлении нового штамма – индийского. По информации Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, среди новых заболевших есть и уроженцы республики. Однако в диаспоральном сообществе развернута активная профилактическая работа. Через соцсети соотечественникам напоминают о необходимых мерах предосторожности, сообщают телефоны медучреждений, в которых работают выходцы из КР, чтобы те могли предоставить нужную консультацию, вплоть до необходимости вызова скорой помощи. Также кыргызстанцев призывают избегать, по возможности, посещения мест большого скопления людей.