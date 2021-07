В РФ составят список иностранных вузов, чьи дипломы будут признаваться

В России начато составление единого списка иностранных высших учебных заведений, дипломы которых будут признаваться автоматически. Такая работа проводится во исполнение соответствующего постановления правительства РФ.

"Порядок отбора зарубежных образовательных и научных организаций, чьи дипломы не нужно подтверждать в России, будет ускорен и упрощён…, утверждается новый порядок формирования такого перечня", - говорится в документе.

Отмечается также, что нововведение позволит увеличить в РФ количество иностранных студентов и привлечь в страну новых высококвалифицированных специалистов.

До этого ежегодно, напомнили в кабмине, составлялось два списка - отдельно по документам о высшем образовании и отдельно по учёным степеням. Нередко выдающие их образовательные и научные организации дублировали друг друга. Теперь их объединят в один документ. "Это ускорит процесс отбора организаций, а также формирование и согласование самого перечня", - пояснили в правительстве.

Сейчас иностранцам, которые хотят продолжить учёбу или устроиться на работу в России, нужно пройти процедуру признания документов об образовании. Исключение предусмотрено для выпускников вузов из тех государств, с которыми у РФ есть двусторонние соглашения, а также выпускников научных и образовательных организаций, входящих в особый список, - их дипломы признаются автоматически.

Также, чтобы попасть в перечень иностранных вузов с автоматическим подтверждением дипломов, зарубежному университету нужно предоставить свои позиции в ведущих международных рейтингах. До сих пор учитывались показатели трех из них: академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World Universities), всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings) и рейтинга университетов мира "Таймс" (The Times Higher Education World University Rankings). Теперь значение будут иметь еще два рейтинга: всемирный рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities и Московский международный рейтинг вузов "Три миссии университета". Для включения в упомянутый перечень вузу или научной организации нужно войти в топ-500 не менее чем в трех из этих пяти рейтингов одновременно.

Отвечать за сбор данных об организациях и формирование перечня с указанием соответствия зарубежного образования поручено Министерству образования и науки РФ. Итоговый документ должен быть согласован с МИД России и Рособрнадзором и до 15 декабря 2021 года представлен в правительство страны для утверждения.