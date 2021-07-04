Аномальная жара. В Бишкек + 33, в Ташкенте +41, в Чолпон-Ате +25

Обещанная национальными службами метеорологии аномальная жара пришла в страны Центральной Азии. Столбики термометров штурмуют высоты многолетних рекордов, медики советуют следить за самочувствием, а пользователи соцсетей обмениваются фотографиями расплавленного асфальта, и оплавившихся светофоров.

Сегодня в Бишкеке температура воздуха прогреется до + 33, в Алматы + 31, в Ташкенте + 41, в Душанбе +36.

На интерактивной карте Яндекс.Погоды видно, что практически вся территория центральной Азии закрашена темно-красным оттенком, что соответствует температуре =35 и выше. Единственный остров прохлады в этом багряном море – наше благословенное озеро Иссык – Куль. Сегодня температура в Чолпон –Ате + 25.

По прогнозу Gismeteo жара продлится до 12 июля, когда столбик термометра опустится до + 24.