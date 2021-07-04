Партия "Ишеним" призывает горожан отказаться от курения

В целях пропаганды здорового образа жизни и сохранения здоровья горожан столицы Кыргызстана, партия "Ишеним" призывает всех горожан отказаться от курения. Ведь никотин пагубно влияет на легкие, зубы и иммунитет человека. Ведь кроме курильщиков вред здоровью приносит сигаретный дым рядом стоящему с курящим человеком. Это важно и с экономической точки зрения, в среднем пачка сигарет стоит 90-100 сом, если считать по одной пачке в день это около 3000 сом, на которые можно купить продукты для здорового питания.

Партия "Ишеним" за здоровую нацию! Партия "Ишеним"№8! Уверенные шаги! Развитый город!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 04.07.2021 г.