Программа "По секрету всему свету" о Кыргызстане вышла в эфир "России-1"

Популярную программу о путешествиях "По секрету всему свету", посвященную Кыргызстану, показали на федеральном российском телеканале. Увидеть передачу можно было на "России-1". А теперь она доступна еще и на YouTube канале программы.

Российская съемочная группа побывала в Кыргызстане в начале июня. Гости увидели Иссык-Куль, погрелись в теплых источниках, познакомились с мастерицами, из поколения в поколение передающими искусство плетения арканов, приняли участие в установке юрты, доили кобыл. Рассказывали телезрителям о красотах нашего горного края актриса Ольга Кузьмина и Жаныл Асанбекова. Они вместе снимались в популярнейшем российском комедийном телесериале "Кухня" и с тех пор дружат.

За двадцать минут программы весь Кыргызстан, конечно же, не покажешь. Однако потенциальных туристов заинтересовать его неповторимыми видами можно.

Сейчас уже пользователи Всемирной сети активно обсуждают увиденное, оставляя под видео свои комментарии. Спустя сутки оно набрало около 800 просмотров. Многие пишут, что сами родом из Кыргызстана, теперь живут далеко и очень скучают по родине. Самый емкий и красивый из комментариев: "Кыргызстан - это дача Господа Бога!".