В МИД РФ обеспокоены стягиванием боевиков в Афганистане близ границ с ЦА

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" используют неоправданную паузу в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Афганистане и стягивают в стране свои силы. Об этом, по сообщениям СМИ, заявил на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, те в Афганистане, в его правящих структурах, кто всячески пытается этот переговорный процесс еще больше затянуть, "конечно, должны задуматься над последствиями этих действий для своей родины".

Глава МИД РФ также отметил, что данная ситуация волнует Москву, так как на фоне поспешного вывода войск НАТО из Афганистана приспешники "ИГ" осваивают территории на севере страны в непосредственной близости от границ российских союзников.

"Мы уже проводим консультации и по двусторонним каналам, и в рамках ОДКБ, чтобы надежно защитить наших соседей в Центральной Азии от этой прямой и очень серьезной угрозы", - сообщил Сергей Лавров.

Немного ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем традиционном брифинге также прокомментировала складывающуюся ситуацию.

"В последнее время на фоне завершения вывода иностранных войск из Афганистана мы наблюдаем наращивание активности Движения талибов в ряде регионов страны, в особенности в северных и северо-восточных провинциях, в непосредственной близости к границам центральноазиатских государств. В этой части Афганистана за последние десять дней под контроль боевиков перешли более тридцати уездов. Афганские национальные силы безопасности с трудом сдерживают натиск. Вместе с тем, крупные города и административные центры провинций, включая столицу ИРА город Кабул, остаются нетронутыми, что свидетельствует о том, что у вооруженной оппозиции на настоящий момент отсутствуют необходимые для этого ресурсы", - сказала Захарова.

"По заявлениям самих представителей Движения талибов и по нашим оценкам, оно не намерено обострять отношения с соседними странами, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Вместе с тем нарастание боевой напряженности в провинциях Афганистана, граничащих с Центральноазиатскими государствами, может повлечь возникновение гуманитарного кризиса и рост числа беженцев в регионе, что вызывает нашу обеспокоенность. В этой связи призываем обе конфликтующие афганские стороны к скорейшему прекращению военных действий и началу содержательных переговоров по повестке дня национального примирения, чтобы это было зафиксировано не только на словах, но и на деле".