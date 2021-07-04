Кандидаты в депутаты от партии "Ишеним" поздравили медиков с их праздником

Кандидаты в депутаты от партии "Ишеним" поздравили медиков с их профессиональным праздником

"Дорогие ангелы в белых халатах!

Ваши благородные и ответственные поступки, и то как вы благородно боретесь за жизнь граждан ни с чем несравнима. Ваш труд по-настоящему гуманный и героический – возвращать людям здоровье, радость жизни.

Во время Covid-19 мы поняли, что Вы наши спасители в самые тяжелые минуты нашей жизни. Рискуя своей жизнью, проходя через адски тяжелый труд, вы спасли тысячи жизней, и подарили вторую жизнь тысячам кыргызстанцев.

Если главное ценность Кыргызстана это граждане, то здоровье нации в ваших руках. Особую признательность и уважение хочется выразить всем ветеранам, медицинским работникам и всем тем, кто принес большой вклад в развитие медицины, обучил несколько поколений врачей.

Ваша профессия важна для каждого из нас, как воздух – без медиков, нет будущего. Желаем вам иметь всегда хорошее здоровье, творческое вдохновение и успех в работе.

Партия "Ишеним" подготовила специальную программу для проведения реформы в области медицины - обучение лучших специалистов, повышение квалификации врачей, социальная защита медицинских работников. Также, в рамках нашей партийной программы, мы обеспечим граждан города высококачественной медициной, с помощью внедрения качественных медицинских технологий для обследования и лечения. В свою очередь, врачей ждет увеличение зарплаты.

Дорогие, врачи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем быть здоровыми, успешными, энергичными медиками, творческое вдохновение, личное счастье и благополучие.

С уважением, партия "Ишеним".

Партия "Ишеним". Уверенные шаги. Развитый город!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 04.07.2021 г.