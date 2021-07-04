В России мигрантов станут проверять на наркотики и ВИЧ-инфекцию

В России будет создана единая федеральная санитарно-эпидемиологическая база данных, хранящая информацию о результатах медицинских осмотров иностранных граждан и лиц без гражданства. Это предусмотрено новым Указом президента Владимира Путина, опубликованным на официальном портале правовой информации.

Установлено, что иностранцам, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в России, понадобится проходить медосмотры на территории страны. И в частности - проверку на употребление наркотиков или психотропных веществ, наличие ВИЧ и опасных инфекционных заболеваний.

При этом перечисленные разрешения не выдадут или аннулируют, если медосмотр покажет, что у иностранного гражданина есть вышеуказанные заболевания или наркотическая зависимость.

Вести соответствующий контроль поручено Роспотребнадзору. Медосмотры будут осуществляться только в клиниках на территории России. Их перечень самостоятельно установят регионы.

Ранее сообщалось, что иностранных граждан при въезде в Россию обяжут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в ней и осуществлением трудовой деятельности. Подписанты таких документов будут подтверждать, что они проинформированы о последствиях несоблюдения правил, и давать согласие не причинять ущерб стране. Также с мигрантов станут брать обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой из страны при нарушении условий соглашения.

Иностранцы, въезжающие в РФ в визовом порядке, будут подписывать "соглашение о лояльности" при подаче заявления на визу, в том числе в электронной форме. А для тех, кто прибывает в страну без визы, обязательно при подписании данного документа прохождение государственной дактилоскопической регистрации.