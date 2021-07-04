Мэрия Бишкека запустила #Greenchallenge. Присоединяйтесь!

Мэрия кыргызской столицы объявила о начале "зеленой" акции. Присоединиться к челленджу муниципалитет предлагает всем неравнодушным к судьбе родного города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Бишкек пришла аномальная жара, и по прогнозам метеорологов дальше температура будет только расти. В настоящий момент четыре акимиата, все службы мэрии задействованы в поливе городской зелени. Но этих сил явно недостаточно. Воды "зеленым легким" столицы все равно не хватает. Многие аллеи горда усыпаны совсем желтыми листьями.

В связи с такой непростой ситуацией мэрия просит горожан не оставаться в стороне и по возможности полить хотя бы одно дерево или куст, растущие возле их дома. В муниципалитете уверены, что лишь совместными усилиями бишкекчане смогут спасти любимую столицу от жажды. Мэрия запустила #Greenchallenge и надеется, что к нему присоединится как можно больше бишкекчан.

Столичный градоначальник Бактыбек Кудайбергенов провел переговоры с директором Государственного агентства водных ресурсов при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики Алмазбеком Сокеевым об увеличении объемов воды. И уже со следующей недели поливная вода начнет поступать из Чуйской области.

"Уважаемые горожане! Напоминаем о том, что полив зеленых насаждений на объектах озеленения необходимо осуществлять в утреннее время не позднее 8-9 часов или в вечернее - после 18-19 часов", - говорится в сообщении пресс-службы.