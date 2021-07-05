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В Турции античные города и амфитеатры все больше привлекают туристов

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- Бакыт Басарбек
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Пресс-тур для журналистов и блогеров Кыргызстана и Казахстана по достопримечательностям провинции Анталья в Турции удался на славу. По крайней мере, всем участникам тура показалось, что он пролетел настолько быстро, что уезжать совершенно не хотелось. Средиземное море, много солнца, пальмы, сервис в прибрежных отелях, невероятно вкусная кухня, дружелюбное население – что еще нужно, чтобы провести незабываемый отдых.

Все участники тура, отметим, были приглашены Представительством по культуре и туризму Посольства Турции в Кыргызстане при организации Министерства культуры и туризма Турции и Агентства по продвижению и развитию туризма Турции TGA.

По улицам древнего города

Только в провинции Анталья есть возможность увидеть собственными глазами античные города древних греков и римлян, при этом, не отказываясь пляжного отдыха и других развлечений. Один из этих городов – древний город Перге, который и посетили в первый день участники пресс-тура.

Перге находится в 18 км от Антальи, недалеко от современного городка Аксу. В VII в. до н.э. Перге входил в состав Лидии, а после был завоеван персами во главе с Киром Великим. В IV до н.э. город был захвачен Александром Македонским, после распада империи которого город входил во владения Селевкидов. Во II в. до н.э. Перге был завоеван римлянами и наивысшего расцвета достиг именно в этот период. Покровительницей города считалась Артемида Пергская, статуя которой ныне хранится в археологическом музее Анталии. В начале нашей эры город стал важным центром распространения христианства. Именно из Перге началась миссионерская деятельность апостола Павла по Малой Азии.

Сегодня же в 21 веке, когда ходишь по развалинам древнего города, то невольно ощущаешь трепет от мысли, что когда-то по этим улицам возможно ходил сам Кир Великий и затем Александр Македонский со своими воинами, что здесь строили дома и храмы древние римляне. В общем, всем гостям провинции Анталья рекомендуется посетить этот город и окунуться в настоящую древнюю историю.

В самом же городе Анталья также есть древняя достопримечательность - ворота Адриана, которые непременно должен увидеть каждый турист, приезжающий в Анталью. Считается, что это триумфальная арка была построена по особому случаю - в честь прибытия в город римского императора Адриана в 130 году н.э. Что удивительно, но эти ворота и сегодня исполняют свое историческое предназначение, разделяя новую часть Анталии от старой.

Прогулка по старому городу Антальи также оставляет массу впечатлений. Так как здесь почти в первозданном виде сохранилось большинство старинных строений. Узкие улочки, старинные дома, уютные рестораны, небольшие магазинчики и причалы с видами на море создают незабываемый колорит для отдыха и созерцания красоты.

Самый крупный амфитеатр в Турции

На следующий день нам посчастливилось увидеть античный город Сиде, располагавшийся на юго-западном средиземноморском побережье в 70 км к востоку от города Анталья и примерно в 7 км к западу от города Манавгат. Слово "Сиде" на древнем анатолийском языке означало "гранат". Это город также из своей близости с морем и удобной бухтой часто переходил из рук в руки. Вначале Сиде принадлежал Лидии, потом его завоевали персы. Позже начался греческий период расцвета города, что привело к тому, что во II веке до н. э. Сиде стал в этом регионе признанным центром торговли, науки и культуры.

Когда в I веке до н. э. начался упадок города, когда его захватили пираты. В результате чего город превратился в центр работорговли.

Во II-III веках Сиде, будучи метрополией римской провинции Памфилия, пережил второй период своего наивысшего развития и процветания. Множество монументов и статуй, сохранившихся в Сиде до наших дней, были воздвигнуты именно в эту эпоху.

Из всех древних достопримечательностей больше всего, конечно, привлекает внимание римский театр, вмещавший более 20 тысяч зрителей. И это место использовалось не только для театральных празднеств, но и для гладиаторских боев.

Возле берега сохранились величественные колонны некогда внушительного храма Аполлона. В целом, руины построек эллинистического и римского времени местами еще сохранились в городе, как на суше, так и под водой и простираются на многие километры вдоль всего морского побережья. За пределами городских стен находится большое количество некрополей., где расположились различного рода гробницы.

В заключения дня нам удалось по-настоящему окунуться в историю. В общем, если кто-либо хочет увидеть своими глазами настоящий античный театр, и, при этом, чуть ли не в первозданном виде, то ему нужно посетить античный амфитеатр Асендоса, который так называется по названию древнего города Аспендос. Он прекрасно сохранился и поражает своим величественным видом. Как говорится, красота, сила и мощь в одном лице.

Этот амфитеатр был построен во II веке и отреставрирован позже турками-сельджуками. Внушительные размеры сооружения позволяли ему вмещать около 17 тысяч зрителей, а оркестровая яма была рассчитана на 500 музыкантов. В театре 39 рядов ступеней, длиной 96 метров, а расстояние между ними равно полуметру. Над трибунами расположена красивая арочная галерея, которая позволяла зрителям оставаться в тени, присутствуя на спектаклях.

Надписи, выгравированные на камнях сооружения на эллинском и латинском языках, говорят о том, что театр был возведен на пожертвования двух братьев Курция Криспина и Курция Авспиката.

Театр Аспендоса сохранился лучше остальных древних театров Турции и считается самым крупным в Турции. До сих пор в амфитеатре Аспендоса проводятся различные мероприятия. При этом акустика в этом театре просто невероятная. Артисты и певцы вполне могут обходиться без микрофонов.


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URL: https://www.vb.kg/403068
Теги:
Греция, туризм, Турция, пансионат, история
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