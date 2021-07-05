В отдельных районах Кыргызстана сегодня обещают грозу и усиление ветра

В Кыргызстане в эти дни прогнозируют аномальную жару. В некоторых районах столбик термометра достигнет 38…41°. Правда, сегодня, 5 июля, гроза ожидается в отдельных районах Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областей. Об этом сообщает МЧС КР.

При этом осадки возможны в предгорьях и горных районах Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областей, в горных районах Баткенской области.

- А вот в Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях без осадков. Также ожидается усиление ветра до 3-8 метров в секунду, - говорится в информации.