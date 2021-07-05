Пытка солнцем. Советы врача, как вести себя в жару

В Бишкеке установилась жаркая погода. Термометры раскаляются до +40 градусов. По данным МЧС Кыргызстана, аномальная жара продлится еще неделю. Летний зной - серьезное испытание для горожан. Как вести себя при аномальной жаре, читателям VB.KG рассказывает главный специалист Городского управления здравоохранения мэрии Бишкека Гульнара Тургумбаева.

- Одна из самых распространённых летних неприятностей - тепловой удар. Это тяжелое нарушение деятельности организма связанное с перегревом. Тепловой удар может усугубить фоновые патологии, включая сердечнососудистые заболевания, диабет, психические расстройства и астму. Так же жара приводит к увеличению рисков несчастных случаев и инфекционных заболеваний поэтому необходимо избегать жары. При тепловой удар сопровождается сонливостью головной болью, общей слабостью, головокружением. Лицо у человека краснеет, температура тела поднимается до 40 градусов, появляется рвота и понос. В некоторых случаях появляется бред и галлюцинации, больной теряет сознание, - говорит Гулнара Тургумбаева.

Солнечный удар. Что делать?

При солнечном ударе у человека появляются головные боли, тошнота, обезвоживание, вплоть до потери сознания. В этот момент важно занести его в тень или прохладное помещение. Уложить, расстегнуть пуговицы. Если он в сознании дать жидкость. И немедленно позвонить в скорую помощь.

А пока что легкий шелк и лен

При выходе на улицу лучше надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, на улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.

Меньше физических нагрузок

Прежде всего, следует ограничить время пребывания на улице, а также снизить физические нагрузки, Поездки в личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

В самое жаркое время не рекомендуется выходить на улицу, не заниматься делами, требующими большого физического напряжения, как можно больше находиться в тени. Если есть возможность, проводить хотя бы 2-3 часа в прохладном помещении, соблюдая при этом меры защиты от COVID-19.

В помещении берегите прохладу

У себя дома необходимо сохранять прохладу. Выключить нагревающиеся электроприборы, закрыть шторы и жалюзи. Также несколько раз в день принимать душ или ванную. Для сна стелить легкое постельное белье из натуральных тканей.

Не пить сладкую газировку и алкоголь

В целях профилактики обезвоживания организма употреблять больше жидкости. Полтора-два литра в виде чая, минеральной воды, морса, молочнокислых напитков с низким содержанием жира. Избегать газированных напитков с повышенным содержанием сахара. Запрещается энергетические алкогольные напитки. Однако налегать на воду нужно с осторожностью больным с заболеванием почек и сердечнососудистой системы.

Меньше жира и мяса

В летнее время снижается затраты энергии. В связи с этим летом нужно есть менее калорийную пищу. Лучше отказаться от жирной пищи, свести к минимуму мясо или вообще заменить рыбой и морепродуктами. Необходимо снизить в рационе копченое, жареное и скоропортящиеся продукты питания.