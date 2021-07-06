Мост, две проезжие части и четыре тротуара улицы Сухэ-Батора в Бишкеке

На строящемся участке улицы Сухэ-Батора, который в перспективе соединит улицы Каралаева и 7 апреля, будет четыре тротуара – по два с каждой стороны каждой проезжей части.

Строительство отрезка Сухэ-Батора от Каралаева до 7 апреля является одним из самых масштабных дорожных проектов в текущем сезоне. Ведь китайским подрядчикам приходится строить с нуля не только саму дорогу, но и мост через реку Аламедин. Его реализация проходит в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек".

Впрочем, это не вызывает у строителей никаких затруднений. Так в настоящий момент уже полностью готов участок трассы, состоящей из двух проезжих частей, разделенных каналом, от 7 апреля до реки. Здесь уложено два слоя асфальта и даже нанесены контурные линии, по которым потом будут наносить дорожную разметку.

Строители теперь сосредоточены на сооружении тротуаров. Причем пешеходные дорожки обустраиваются с каждой стороны проезжей части. Иными словами, их будет четыре! Такого Бишкек в своей новейшей истории еще не видел. Причем, при укладке самого северного из них, дорожники постарались максимально сохранить растительность вдоль забора Ботанического сада.

Касаемо будущего моста, его южные опоры уже готовы. Строители говорят, теперь нужно время, чтобы бетон отстоялся и хорошо схватился. А с северной стороны сейчас возводится опалубка для очередной "ноги" переправы.

Завершена замена участка тепловой сети на пересечении Каралаева со строящейся магистралью. Специалисты ОАО "Бишкектеплосеть" специально провели ремонт, увеличив диаметр коммуникаций, чтобы потом не пришлось вскрывать новый асфальт.

В общем, здесь наиболее затратным по времени является сооружение будущей переправы, так как нужно соблюсти все технологии, а они требуют полного затвердевания бетона. Без моста пока невозможно приступить к строительству оставшегося участка дороги от реки до Каралаева. В остальном работы идут средним темпом.

Многие автолюбители ждут реализации этого проекта, так как он позволит существенно разгрузить движение в южной части города. Часть потока с перегруженной в часы-пик улицы Ахунбаева переедет сюда.

Напомним, вторая фаза масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" рассчитана на два года, за которые планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие магистрали из этого списка будут расширены, а отдельные их участки и вовсе построены заново.

Помимо проезжей части строители приведут в порядок тротуары и ирригационную сеть. Реконструкция ведется за счет грантовых средств Китайской Народной Республики, а подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.