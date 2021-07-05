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В Бишкеке отремонтируют муниципальный сад

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- Н Крайнова
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Исполняющий обязанности мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов посетил садик, который был возвращён в муниципальную собственность по адресу Чокморова, 253. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Дошкольное образовательное учреждение передано еще в 2019 году городу с баланса Бишкекского мясоконсервного комбината.

Общая площадь земельного участка 6,658 квадратных метров, площадь здания равна 1096,7 квадратным метрам.

Этот детский сад, рассчитанный на 160-200 детей, уже работает по целевому назначению. Но столичный муниципалитет намерен провести ремонт.

На днях градоначальник совместно с вице-мэром Азаматом Сагындык уулу и руководителями городских служб побывал на месте.

"Бактыбек Кудайбергенов осмотрел здание садика, а также прилегающие сооружения, поручил в кратчайшие сроки провести ремонт учреждения, для того чтобы маленькие бишкекчане смогли проводить свой досуг в комфортном детском саду", - отмечает пресс-служба.


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URL: https://www.vb.kg/403091
Теги:
детский сад, ремонт, Бишкек, Бактыбек Кудайбергенов
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