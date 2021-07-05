Школьники отдохнут в оздоровительном комплексе "Жалын" на Иссык-Куле

Управление образования мэрии Бишкека организовало летний отдых на побережье озера Иссык-Куль для 437 школьников.

Первый поток – 137 мальчишек и девчонок уже поехали на озеро, будут отдыхать до 12 июля.

Дети в возрасте от 8 до 14 лет проведут десять дней в детском оздоровительном комплексе "Жалын", расположенном в селе Сары-Ой. В июне этого года в детский оздоровительный комплекс "Жалын" организован выезд комиссии из числа сотрудников Управления образования, районных центров образования и ЦГСЭН.

К слову, как пояснили в столичном муниципалитете, списки детей сформированы районными комиссиями, созданными муниципальными администрациями столичной мэрии для рассмотрения заявлений и распределения путевок для учащихся общеобразовательных организаций из числа детей-сирот, полусирот, детей, чьи родители являются ЛОВЗ и из других категорий социально незащищенных семей.

В мэрии заверили, что летний отдых юных бишкекчан пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований и правил.