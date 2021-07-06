В Федерации мигрантов РФ не согласились с идеей снизить их приток

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов отреагировал на высказывание российского бизнесмена по поводу ограничения въезда иностранных работников в страну. "Данный комментарий говорит только о непонимании человеком, что реально происходит", - заявил глава ФМР.

На днях в интервью РБК глава "Мираторга" (крупнейший в РФ агрохолдинг) Виктор Линник поделился мнением в отношении мигрантов. Он считает, что иностранная рабочая сила создает несправедливую конкуренцию, поэтому следует сократить квоты на привлечение приезжих. По словам Линника, с притоком трудовых кадров из-за рубежа стоимость рабочей силы дешевеет, поэтому россияне вынуждены конкурировать с иностранцами и получать такую же зарплату, как они. В результате интерес россиян к трудоустройству по ряду специальностей теряется из-за низких заработков, которые устраивают мигрантов.

В ответ президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" предположил, что глава агропромышленного холдинга не понимает принципа трудоустройства приезжих в России.

"99 процентов трудовых мигрантов приезжают у нас из стран СНГ, никакие квоты не требуются, поэтому, что он собрался сокращать - вообще непонятно. У нас есть квотирование только для визовиков, визовиков приезжает где-то один процент от всех мигрантов. Ну, если он хочет сократить один процент - это ни о чём", - сказал глава ФМР.

"Про зарплаты тоже, конечно, абсолютное непонимание, потому что мигрант должен не только здесь прожить, но и домой отправить (деньги). Потому мигранты всегда зарабатывают больше, чем местные. Конечно, вот эта тема, что зарплаты падают - это абсолютно не так. Сейчас мигранты зарабатывают очень хорошо, особенно те, которые хорошо работают", продолжил Коженов.

В июне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России изучает вопрос упрощенного ввоза мигрантов, при условии их обязательной вакцинации. Он объяснил, что это очень важно для поддержки строительной отрасли, а обойтись без иностранных работников она пока что не сможет. По словам Хуснуллина, мигранты готовы работать по 12 часов на стройках за 50 тысяч рублей в месяц, и это позволяет серьезно сократить себестоимость строительства. Если отказаться от мигрантов, то потребителю, по расчетам вице-премьера, придется платить больше, поскольку строительство подорожает как минимум на 12,5 процента.