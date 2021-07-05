Погода
$ 84.65 - 84.87
€ 99.87 - 101.07

Театр "Республика ШКИД" получил награду за победу в онлайн-фестивале

214  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

О победе нашего коллектива стало известно еще в июне, но награду только на днях привезли в Бишкек и вручили юным актерам.

Детский театр "Республика ШКИД" выступил со спектаклем "Вернись в Сорренто" и получил Гран-при в номинации "Лучший актерский ансамбль" и "Актуальность темы".

По словам режиссера театра, Дмитрий Сушко, основная цель этой постановки - привлечение внимания общественности к вопросам жестокости и агрессии среди подростков, расовой дискриминации, а также налаживанию отношений между детьми и родителями. В спектакле рассказывается лирическая история о дружбе, любви, верности и чести двух друзей. Их дружба перешагнула через многие преграды и препятствия. К слову, бишкекские зрители тоже уже побывали на премьере этого спектакля, которая прошла на сцене Государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева.

Кстати, II Международный онлайн-фестиваль детских творческих коллективов был посвящен памяти художественного руководителя Жамбыльского областного русского драматического театра, режиссера-постановщика Камата Касенова, ушедшего из жизни в прошлом году.

Коллектив театра в память о своем руководителе ежегодно проводит фестиваль детских театров. Подобные фестивали знакомят зрителей с детскими коллективами со всего мира, позволяя юным артистам делиться творчеством далеко за пределами своей страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403096
Теги:
Казахстан, театр, фестиваль, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  