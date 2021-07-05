Театр "Республика ШКИД" получил награду за победу в онлайн-фестивале

О победе нашего коллектива стало известно еще в июне, но награду только на днях привезли в Бишкек и вручили юным актерам.

Детский театр "Республика ШКИД" выступил со спектаклем "Вернись в Сорренто" и получил Гран-при в номинации "Лучший актерский ансамбль" и "Актуальность темы".

По словам режиссера театра, Дмитрий Сушко, основная цель этой постановки - привлечение внимания общественности к вопросам жестокости и агрессии среди подростков, расовой дискриминации, а также налаживанию отношений между детьми и родителями. В спектакле рассказывается лирическая история о дружбе, любви, верности и чести двух друзей. Их дружба перешагнула через многие преграды и препятствия. К слову, бишкекские зрители тоже уже побывали на премьере этого спектакля, которая прошла на сцене Государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева.

Кстати, II Международный онлайн-фестиваль детских творческих коллективов был посвящен памяти художественного руководителя Жамбыльского областного русского драматического театра, режиссера-постановщика Камата Касенова, ушедшего из жизни в прошлом году.

Коллектив театра в память о своем руководителе ежегодно проводит фестиваль детских театров. Подобные фестивали знакомят зрителей с детскими коллективами со всего мира, позволяя юным артистам делиться творчеством далеко за пределами своей страны.