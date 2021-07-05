Бактыгуль Маганбетова готовится на конкурс "Миссис Вселенная-2021"

Весной этого года 35-летняя Бактыгуль Маганбетова, мать двоих детей была признана самой красивой участницей на национальном конкурсе красоты "Миссис Кыргызстан–2021" и получила право представлять нашу страну на международном конкурсе "Миссис Вселенная", который пройдет в конце этого года в Сеуле.

Бактыгуль уже начала подготовку к нему. Недавно девушка провела первую фотосессию для конкурса красоты. Позировала в трех образах – в вечернем платье, с короной и в национальном наряде.

Бактыгуль - заведует пекарней. Как она рассказала корреспонденту VB.KG в национальном конкурсе красоты решилась участвовать, потому что, ей хотелось стать немного женственнее.

"Работа в пекарне довольно тяжелая, приходится работать сутками, следить за тем, чтобы наш вкусный и горячий хлеб вовремя попадал на прилавки магазинов. Коллектив у нас в основном мужской и мне казалось, что за годы работы я потеряла свою женственность и привлекательность, даже характер изменился, стал более жестким. А мне так хотелось вновь почувствовать себя нежной и красивой. Поэтому и впервые решилась выйти на сцену в подобном конкурсе. А сейчас буду стараться достойно выступить в Сеуле", - сказала Бактыгуль Маганбетова.

После победы в национальном конкурсе, женщина признается, что сомневалась, участвовать ли ей в конкурсе "Миссис Вселенная".

"После победы в Кыргызстане, мне было так непривычно от всеобщего внимания к моей персоне. Думала даже отказаться от участия в "Миссис Вселенной". Были небольшие проблемы со здоровьем, а также отвлекающие от конкурса семейные обстоятельства. Сомневалась, что успею хорошо подготовиться. Но потом решила, что раз выпал такой шанс, надо его использовать. Все-таки не каждый же день предоставляется такая возможность - представить страну на столь престижном мероприятии", - рассказала Бактыгуль Маганбетова.

Про предстоящий конкурс Бактыгуль известно, что на нем необходимо будет представить национальный наряд и презентовать культуру страны. Она еще не решила, какие платья и костюмы повезет в Корею и будет рада сотрудничеству с нашими дизайнерами.

"Я стала увереннее в себе. Женская красота – это ведь не только внешность, фигура и прическа, но и сила духа, внутреннее состояние души. Я поняла, что каждая красива по-своему и в каждой есть свои особенности, которые кому-то покажутся изъянами, а для кого-то наоборот – достоинствами. Сейчас самое сложное – осознавать, что мне необходимо будет представлять нашу страну среди стольких красавиц мира. Я буду очень стараться", - заключила Бактыгуль.