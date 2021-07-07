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В ОДКБ готовятся укреплять таджикско-афганскую границу

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялись консультации представителей заинтересованных министерств и ведомств государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. В ходе консультаций рассмотрен проект Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы.

Как сообщается, первый заместитель командующего – начальник главного штаба Пограничных войск ГКНБ Таджикистана полковником Насим Раджабзода представил информацию об обстановке на таджикско-афганском участке государственной границы, укомплектованности и состоянии вооружения, военной техники и технических средств ее охраны. Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня.

Об актуальности такой программы говорилось и на состоявшемся 1 июля в Душанбе заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Выступивший на нем генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил существенное влияние на ситуацию в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности процессов, происходящих в Афганистане. И подчеркнул, что в сложившихся условиях особую важность приобретает подготовка проекта Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы, которая проводится в настоящее время.

На территории Таджикистана пройдет в текущем году и большая часть совместных военных учений государств ОДКБ в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021".

По словам Станислава Зася, одним из приоритетных направлений деятельности ОДКБ продолжает оставаться противодействие новым вызовам и угрозам. "В соответствии с "Планом коллективных действий государств-членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы" ведется работа по углублению взаимодействия государств-членов ОДКБ в борьбе с терроризмом и экстремизмом. На 2021 год запланировано проведение операций "Наемник" по антитеррору, "Канал" по противодействию незаконному обороту наркотиков, "Нелегал" по противодействию нелегальной миграции, операции ПРОКСИ, направленной на борьбу с использованием информационно- коммуникационных технологий в преступных целях, а также тактико-специального учения "Кобальт", тоже на территории Республики Таджикистан", - заявил Генеральный секретарь ОДКБ.

Наряду с этим ОДКБ осваиваются и новые направления деятельности. Так, прорабатываются вопросы сотрудничества государств-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана - в области биобезопасности, формируются алгоритмы работы в области публичной дипломатии.


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URL: https://www.vb.kg/403099
Теги:
ОДКБ, Россия
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