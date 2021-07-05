Азиатский паралимпийский комитет заинтересован в реализации проектов в КР

Председатель кабинета министров КР Улукбек Марипов и президент Азиатского паралимпийского комитета Маджид Абдулла Рашед аль-Усайми обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия Кыргызской Республики и Азиатского Паралимпийского комитета, сообщает пресс-служба правительства.

Глава Кабинета Министров отметил, что в рамках принятой программы "Спорт Кыргызстан" было предусмотрено открытие групп по перспективным паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в спортивных школах для детей и подростков. В 2019 году были открыты 7 таких групп в спортшколах и 6 групп на общественных началах. В республике функционируют Паралимпийский комитет и параспортивные федерации.

Как отметил президент Паралимпийского комитета Маджид Абдулла Рашед аль-Усайми, организация заинтересована в реализации спортивных проектов в Кыргызской Республике, направленных на поддержку и развитие паралимпийского движения.

По его словам, одним из проектов может стать проработка обучающих программ на русском языке для тренеров параатлетов стран Центральной Азии.

Улукбек Марипов выразил заинтересованность в углублении двустороннего и взаимовыгодного сотрудничества.