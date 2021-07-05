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Мобильный медицинский комплекс "Караван здоровья" прибыл в Лейлек

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- Ренат Кольцов
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Сегодня современные мобильные медицинские комплексы (автопоезда) переданные Кыргызской Республике в рамках реализации проекта "Караван здоровья", прибыли в Лейлекский район Баткенской области.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев проинспектировал готовность мобильных клиник к профилактическому медицинскому осмотру жителей Лейлекского района Баткенской области.

Целью проекта "Караван здоровья" является улучшение профилактики и выявления заболеваний у населения сельской и труднодоступной местности посредством организации целевых профилактических осмотров для выявления различных заболеваний, в том числе, на ранней стадии.

Мобильные медицинские комплексы, оснащены самым современным медицинским оборудованием. Жители Баткенской области смогут получить гинекологическую, стоматологическую, хирургическую, терапевтическую помощь, а также пройти УЗИ и рентген диагностику.

В своем выступлении министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что в настоящее время ведётся усиленная подготовительная работа к выезду мобильных клиник которые прибыли в Кыргызстан в рамках Соглашения между Правительством КР и Исламским Банком Развития. Сейчас идут согласительные работы касательно финансирования и подготовки кадров. И в самое ближайшее время они также приступят к своей работе", - сказал министр Алымкадыр Бейшеналиев.


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URL: https://www.vb.kg/403108
Теги:
Баткенская область, Минздрав
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