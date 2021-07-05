За политической партией "Биздин Кыргызстан" будущее столицы, страны!

Политическая партия "Биздин Кыргызстан" - это новая, молодая партия, которая объединила прогрессивную молодежь Кыргызстана. За ними будущее столицы, страны", - об этом заявил Тынар Тулан уулу. Он намерен сделать свой посильный вклад в развитие политобъединения. "Мой опыт на государственной службе поможет мне в принятии четких и правильных решений, которые буду содействовать эффективной работе партии", - уверен Тынар Тулан уулу.

Тынар Тулан уулу родился в 1991 году в Кочкорском районе Нарынской области. Школу окончил в Бишкеке. В 2006 году поступил в Бишкекский финансово-экономический техникум. После его окончания продолжил учебу в Бишкекской финансово-экономической академии на факультете экономики.

И в техникуме, и в академии принимал активное участие в жизни учебных заведений. Организовывал различные мероприятия, был инициатором и идейным вдохновителем многих проектов.

В 2014 году по окончании учебы начал трудовую деятельность на государственной службе. Первым местом работы стало министерство по управлению государственным имуществом. В 21 год Тынар стал самым молодым заведующим отдела учреждения. В различные годы был занят в налоговой сфере, надзорном органе. В настоящее время работает специальным администратором в министерстве экономики Кыргызской Республики.

Тынар воспитывался у дедушки с бабушкой. Стоит отметить, что дедушка - Датка Акималиев является заслуженным финансистом Кыргызской Республики, почетным аксакалом страны. С детства у него тяга к точным наукам: бабушка с дедушкой научили его решать сложные арифметические задачи, играли с ним в шахматы. Это все повлияло на то, что он выбрал профессию экономиста и продолжил династию финансистов. Он не стоит на месте и постоянно самосовершенствуется, получает дополнительное образование. В целях повышения квалификации окончил Институт инновационных профессий по направлению - антикризисное управление рисками.

Наряду с государственной службой Тынар активно занимается общественной деятельностью. С 2015 года помогает решать проблемы своего района, где проживает. Находит меценатов, которые вкладывают средства в ремонт детских площадок, в озеленение. Каждый год 1 июня на День защиты детей Тынар со своей командой единомышленников развозит по детским домам и интернатам сладкие подарки, помимо этого помогает детским учреждениям с обеспечением оргтехникой, канцелярскими товарами, одеждой и многим другим.

У Тынара четкая гражданская позиция. Он уверен, что каждый кыргызстанец должен прийти на избирательный участок и сделать свой выбор.

На этих выборах в Бишкекский городской кенеш Тынар Тулан уулу поддерживает политическую партию "Биздин Кыргызстан".

Голосуйте за свое будущее!

Голосуйте за прогрессивную молодежь Кыргызстана!

Голосуйте за политическую партию "Биздин Кыргызстан"!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Биздин Кыргызстан" Алымкулова Д.А. (регистрационное свидетельство №37 от 11.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Биздин Кыргызстан".

Дата выхода: 05.07.2021 г.