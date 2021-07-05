Завершено строительство школы в селе Бугучу Нарынской области

Госсторой Кыргызской Республики сообщает: строительство новой школы в селе Бугучу Кочкорского района Нарынской области завершено.

Сданная в эксплуатацию школа рассчитана на 150 ученических мест, что позволит обеспечить обучение до 300 учеников.

В новой школе возведены учебный корпус, спортивный зал с галерей, пищеблок, актовый зал, а также оборудованы классы по химии, труду, физики и ИВТ.

Отметим, что строительство школы было начато в ноябре 2019 года, сметная стоимость которой составило 690 тыс. 063 долларов США.