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От коронавируса умерла теща президента Таджикистана

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- Ренат Кольцов
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Мать супруги президента Таджикистана Эмомали Рахмона скончалась от коронавируса, сообщил источник Sputnik Таджикистан.

Известно, что днями ранее 88-летняя Узбекби Асадуллоева была госпитализирована с симптомами коронавируса в клинику Мансурова при Институте гастроэнтерологии в Душанбе.

Асадуллоева была матерью не только первой леди страны Азизамох Асадуллоевой, но и председателя "Ориенбанка" Хасана Асадуллозоды.

Ранее стало известно, что теща президента несколько дней провела под аппаратом искусственной вентиляции легких. Известно, что Узбекби Асадуллоева жила в районе Джалолиддин Балхи (бывший Колхозобад) Хатлонской области.


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URL: https://www.vb.kg/403112
Теги:
Эмомали Рахмон, коронавирус
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