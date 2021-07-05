От коронавируса умерла теща президента Таджикистана

Мать супруги президента Таджикистана Эмомали Рахмона скончалась от коронавируса, сообщил источник Sputnik Таджикистан.

Известно, что днями ранее 88-летняя Узбекби Асадуллоева была госпитализирована с симптомами коронавируса в клинику Мансурова при Институте гастроэнтерологии в Душанбе.

Асадуллоева была матерью не только первой леди страны Азизамох Асадуллоевой, но и председателя "Ориенбанка" Хасана Асадуллозоды.

Ранее стало известно, что теща президента несколько дней провела под аппаратом искусственной вентиляции легких. Известно, что Узбекби Асадуллоева жила в районе Джалолиддин Балхи (бывший Колхозобад) Хатлонской области.