В каких случаях нужно звонить в "118"

В Бишкеке горожане жалуются на работу колл-центра "118", который был создан для консультирования по вопросам COVID-19. Многие сообщают, что трудно дозвониться и вызвать мобильную бригаду. В свою очередь операторы колл-центра говорят, что линия занята из-за ложных вызовов и к тому же многие горожане требуют бригаду только потому что хотят сделать ПЦР-тест, но тест делается только по показаниям. Сейчас колл-центр сильно загружен звонками, медики также испытывают трудности.

Один из организаторов горячей линии в Кыргызстане, эпидемиолог-эксперт Эльден Калчакеев дал на своей страничке в Фейсбуке объяснение в каких случаях нужно обращаться на номер 118.

"118" осуществляет только первичное консультирование, и не может назначить лечение! Помните, для корректного назначения лечения необходимо прохождение ряда тестов, без которых как вы понимаете невозможно назначить необходимое лечение", - отмечает эпидемиолог-эксперт.

По его информации "118" берет на себя следующие блоки:

1. Первичное консультирование.

2. Предоставление результатов ПЦР теста, если вы не получили СМС оповещение. Справки получают в ЦГСЭН.

3. Предоставление информации о койко-местах в больницах.

4. Предоставление информации о пунктах вакцинации.

5. Направление мобильной бригады по адресу пациента, только при наличии симптоматики. Помните, вы несете ответственность за ложный вызов!

6. Перенаправление больных.

"Далее должен подключиться уже семейный врач, который назначит квалифицированное лечение. "118" физически не может закрыть всю первичку! При критических ситуациях - необходимо звонить в скорую помощь, а не в "118". У мобильных бригад нет специализированных машин. Мобильные бригады сами строят свой маршрут. И они обязательно приедут. Возможно с задержкой, но приедут. Врачи не роботы и сейчас работают в тяжелейших условиях и делают все возможное", - считает Калчакеев.