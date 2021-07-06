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В социальном стационарном учреждении проводятся антиковидные мероприятия

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- Айжан Мамбеталиева
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Бишкекское социальное стационарное учреждение сейчас закрыто на карантин, потому что постояльцы учреждения – бабушки и дедушки, находятся в группе риска.

В учреждении предприняты все меры по профилактике: у входа установлен информационный стенд, дезинфицирующая камера, в 12 местах жилого корпуса разместили локтевые антисептики. Дважды в неделю проводится дезинфекция мест общественного пользования.

Также территория жилого комплекса обозначена знаком "Карантин", открыт четырехместный изолятор. Уже вакцинировано 145 жителей дома престарелых и 46 сотрудников. Персонал согласно графику отпущен на удаленный режим работы.

Как отметили в пресс-службе столичного муниципалитета, для учреждения в необходимом количестве приобретены аппараты ИВЛ, маски, перчатки, антисептики, СИЗы, пульсоксиметры и тепловизоры. А сотрудники санэпидемстации провели дезинфекционные работы здания.


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URL: https://www.vb.kg/403123
Теги:
дом престарелых, пожилые люди, COVID-19, COVID
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