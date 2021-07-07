Матраимов возглавит наблюдателей на выборах в парламент Молдовы

Заместитель председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Искендер Матраимов назначен координатором группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ на выборах в парламент Молдовы. Соответствующее распоряжение подписала председатель Совета МПА, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Как отметили в МПА, в день голосования более 100 наблюдателей, представляющих это международное объединение, будут работать как в самой республике, так и на зарубежных участках в других странах.

Группа от МПА станет вести мониторинг выборов в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, которую возглавил Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий. Его кандидатура была согласована на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран Содружества при уставных и других органах Содружества.

Парламентские выборы в Молдове назначены на 11 июля 2021 года. В них примут участие 20 политических партий, два блока и один независимый кандидат.

Напомним, что наблюдатели от МПА принимали активное участие в выборных кампаниях и в Кыргызстане. В том числе – в выборах в Жогорку Кенеш 4 октября 2020 года, в выборах президента КР 10 января 2021 года и во всенародном голосовании по проекту закона "О Конституции Кыргызской Республики", проходивших соответственно 10 января и 11 апреля 2021 года. Мониторинг этими наблюдателями также велся и в самом Кыргызстане, и на его зарубежных участках в других государствах.