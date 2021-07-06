Девочку-подростка неоднократно насиловал собственный дядя

В Чуйской области пожилой мужчина неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю племянницу. Об этом сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров, к которому обратился отец девочки с просьбой представлять интересы семьи в суде.

Адвокат опубликовал на своей странице в социальной сети письмо отца девочки и видео, в котором рассказывается о насилии.

"Моя сестра попросила мою дочь (2005 г.р.) пожить с ней, помогать по дому, и чтоб она обучалась у них, так как у них дети взрослые и с ними не живут. Примерно через две недели после переезда к ним, муж сестры (жезде) начал приставать к моей дочери, Когда дома никого не было, он ходил по дому голым, предлагал потрогать его мужские достоинства и домогался до моей дочери, и с издевательством говорил, что у него есть девушка, которая учиться в 7 классе. Ночью, когда сестра засыпала под воздействием лекарств и не слышала, что происходит в ее доме, он закрывая рот дочери насиловал ее. Всякий раз, когда он насиловал ее, она теряла сознание. Когда они ездили на Иссык-Куль, и сестра отлучалась на процедуры, он насиловал ее", - пишет отец девочки.

Он сообщает, что сама девочка неоднократно жаловалась родителям на приставания дяди, но взрослые не придавали этому значения.

"Мы думали как маленького ребенка "няньчает". Мы не думали о плохом, потому что он в дедушке ей годится. Ему было 62 года, ей 13 лет", - пишет отец.

По словам отца недавно дочь сама рассказала обо всем своей тете в доме, которой все и происходило

"Сестра в ярости набросилась на своего мужа ножом, их младший сын разнял их. Потом дочка приехала и рассказала в слезах все нам, мы спросили почему не говорила раньше, она сказала что она подросток и ей мы не поверим и жезде угрожал, что убьет папу. И что задушит меня", - пишет далее отец.

В письме также указывается на то, что девочка хотела покончить собой, порезав вены, но ее остановили.

Сейчас отец девочки обратился в ГУВД Чуйской области с ходатайством о недоверии к следователю отдела внутренних дел, который ведет расследование. По словам отца приехав на место, следователи никаких вещественных доказательств не взяли, а подозреваемого в изнасиловании после допроса сразу отпустили домой.