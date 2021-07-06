За месяц на "Телефон доверия для детей" поступило 8746 обращения

Сотрудники центра "Телефон доверия для детей" круглосуточно принимают звонки по короткому номеру 111.

Из 8746 обращений, 223 абонента просили консультацию или оказание им помощи (из них от детей поступило – 80 звонков, от взрослых - 143). В итоге по 154 обращениям даны консультации и рекомендации, 33 обратившимся даны психологические консультации, 36 обращений в зависимости перенаправлены в соответствующие территориальные подразделения государственных органов, в чьи компетенции они входят.

Обратившиеся к специалистам телефона доверия просили оказать им социальную, финансовую, юридическую помощь. Интересовались вопросами воспитания, поведения, взаимоотношения детей и родителей, а также о жестоком обращении и насилии в отношении детей. Также звонившие задавали вопросы о семейных отношениях и конфликтах, обращались с жалобой на работу или сотрудников территориальных подразделений госорганов, ОМСУ и других организаций.

8523 звонков оказались ошибочными или ложными.

По всем перенаправленным обращениям абонентов на местах ведется работа, о результатах их рассмотрения центр взаимодействует с соответствующими территориальными подразделениями госорганов и учреждениями.