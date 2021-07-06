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За месяц на "Телефон доверия для детей" поступило 8746 обращения

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники центра "Телефон доверия для детей" круглосуточно принимают звонки по короткому номеру 111.

Из 8746 обращений, 223 абонента просили консультацию или оказание им помощи (из них от детей поступило – 80 звонков, от взрослых - 143). В итоге по 154 обращениям даны консультации и рекомендации, 33 обратившимся даны психологические консультации, 36 обращений в зависимости перенаправлены в соответствующие территориальные подразделения государственных органов, в чьи компетенции они входят.

Обратившиеся к специалистам телефона доверия просили оказать им социальную, финансовую, юридическую помощь. Интересовались вопросами воспитания, поведения, взаимоотношения детей и родителей, а также о жестоком обращении и насилии в отношении детей. Также звонившие задавали вопросы о семейных отношениях и конфликтах, обращались с жалобой на работу или сотрудников территориальных подразделений госорганов, ОМСУ и других организаций.

8523 звонков оказались ошибочными или ложными.

По всем перенаправленным обращениям абонентов на местах ведется работа, о результатах их рассмотрения центр взаимодействует с соответствующими территориальными подразделениями госорганов и учреждениями.


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URL: https://www.vb.kg/403133
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