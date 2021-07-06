На Бишкек надвигается ветер, предупреждает МЧС и мэрия

По сообщению МЧС, днем 6 июля в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный западный ветер со скоростью 15-20 м в секунду. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"Чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества, мэрия Бишкека советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа. Дорогие горожане! Просим вас быть осторожнее во время шквального ветра. Берегите себя!", - говорится в сообщении.

Если вы стали свидетелями падения деревьев или других предметов просим сообщать по номерам: 1840, 1850. Для фото и видеофактов работает WhatsApp-канал мэрии города Бишкек: 0554182185.