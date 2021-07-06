Байгелди Нурдинов: политическая партия "Биздин Кыргызстан" - это новые лица

Байгелди Нурдинов родился в 1996 году В 2014 году поступил в Кыргызскую Государственную Медицинскую Академию (КГМА) на лечебный факультет. Сейчас проходит ординатуру и работает врачом-хирургом в частной клинике. В школьные и студенческие годы был активистом. В школе был президентом, а в КГМА председателем студенческого совета. Во время учебы выпустил много научных статей, принимал участие в различных конкурсах за границей от имени КГМА, от имени Кыргызстана. В 2016 году стал обладателем престижной награды на российском конкурсе "Признание". В нем участвует научный свет из Содружества Независимых Государств (СНГ). В 20 лет он стал победителем в номинации "Молодой ученый года" - Международный научно-исследовательский центр "Science Cooperation" (Россия) присудил Нурдинову звание "Самый молодой ученый года-2016".

В Кыргызстане дважды становился обладателем государственной премии им. Ч.Айтматова. Обладатель премии "Хан-Тенгри", которую раз в два года вручает ассоциация ВУЗов Кыргызстана. Получал президентскую стипендию.

Был избран Президентом Международной ассоциации студенческих научных обществ медвузов СНГ. Выиграл стипендию Института Евразийских Исследований.

Байгелди НУРДИНОВ о существенном и главном:

О пандемии

Я окончил ВУЗ в 2020 году, как раз в разгар пандемии COVID-19. На дворе стоял "черный июль", и мы думали, как помочь. И в этот момент я узнал, что КГМА планирует открыть ещё один госпиталь для пациентов с Covid-19 и туда нужны добровольцы. Узнав об этом, мы уже начали мобилизовать наших студентов старших курсов и, на мое удивление, желающих помочь было очень много. И за короткие сроки нам удалось собрать нужное количество добровольцев. И пока этих добровольцев обучали, я со своими сокурсниками организовали две мобильные бригады и выезжали на вызовы. Про нас узнавали из соцсетей. Я и мои сокурсники, а это около пятисот человек, 80-90% выпускников, не начав официально свою врачебную деятельность, получили большой, но горький опыт. Мы видели летальные исходы, некоторые выздоравливали. Было тяжело психологически, ведь мы не видели всего этого и поэтому некоторых это ломало. Пандемия 2020 года внесла колоссальные коррективы в наши планы.

В прошлом году мы поняли, что власть за 30 лет независимости ничего не сделала, не построила ни один нормальный госпиталь. Хочу отметить, что нашу медицину строили (скорее, разрушали) те люди, которые не пользовались услугами отечественной медицины, они в любой момент могли поехать за границу, чтобы получить качественное лечение. Но летом 2020 года они были вынуждены лечиться здесь на Родине, а до этого в их понимании кыргызская медицина предназначалась только для простых кыргызстанцев, у которых нет средств поехать в Германию, Турцию и т.д.

О политической партии "Биздин Кыргызстан"

Я поддерживаю политическую партию "Биздин Кыргызстан" по одной простой причине - это новая партия с новыми лицами. Это свежие идеи, в ее рядах созидатели. Я очень надеюсь, что новые лица, придя во власть, будут принимать правильные решения и будут выполнять свои обещания.

О молодежи

У молодежи нашей страны выработался определенный опыт, не позволяющий им верить в иллюзорные обещания, появились знания, которые помогают оценивать положение дел трезво и адекватно. Поэтому в этот раз они должны со всей серьезностью и ответственностью подойти к выборам. Все познается в сравнении – нужно выбрать лучших! Я искренне верю в молодежь! У нас, у тех, кому сейчас меньше 30-ти лет, кто родился и вырос уже в эпоху независимости, независимый нрав, прогрессивное мышление. Молодежь с прогрессивным мышлением и независимой точкой зрения способна прогнозировать, анализировать, сопоставлять факты. Думаю, она примет правильное решение. Сравнит то, что было до этого и не проголосует за отслуживших и показавших полную свою недееспособность. Сейчас новых партий много, и нужно из них выбирать. Молодежь – это сила! Но она станет еще сильнее, если будет образованнее, грамотнее.

В большинстве своем молодёжь достаточно образованна. И вот именно образованная и сознательная часть молодежи должна сделать свой выбор и выбрать тех, кто реально будет работать. И наконец-таки выполнит свои обещания. Когда грамотные бездействуют, безграмотные торжествуют. Именно образованная и сознательная молодежь не должна стоять в стороне и просто наблюдать. Надо прийти и проголосовать сердцем! Не будьте равнодушными!

"Биздин Кыргызстан" - это новые лица, свежие идеи! Голосуйте за политическую партию "Биздин Кыргызстан"!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Биздин Кыргызстан" Алымкулова Д.А. (регистрационное свидетельство №37 от 11.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Биздин Кыргызстан".

Дата выхода: 06.07.2021 г.