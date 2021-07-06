Кандидаты от партии "Ишеним" обратили внимание на вопросы развития столицы

Кандидаты от партии "Ишеним" Рысбай Аматов, Таалайбек Дайырбеков, Эмиль Рыскулов и Асылбек Акылбеков сделали обращение к жителям Бишкека по вопросу развития столицы.

Один из ведущих членов партии "Ишеним" Таалайбек Дайырбеков обратил внимание на развитие инфраструктуры транспорта, улучшение общественного транспорта и поднятие уровня образования. "Эти вопросы требуют незамедлительного рассмотрения. Поэтому, я иду на выборы в горкенеш, понимая, что нужно решать проблемы, накопившиеся за это время!" - сказал он.

В свою очередь, кандидат Эмиль Рыскулов обратил внимание на вопросы доступности медицины, здорового образа жизни, поддержки школьных и дошкольных учреждений.

"Я до этого работал в бишкекском городском Кенеше и сделал много хорошей работы, о которых знают все, кто знакомы со мной. Я знаю как решить проблемы столицы", - сказал он.

Кандидат Рысбай Аматов остановился на вопросе экологии, восстановлении зеленого покрова города, улучшение систем ирригации, газификации жилых районов и новостроек, контроля за объектами, использующих горючее топливо, а также он отметил, что решит вопрос смога, который поднимается каждый год.

"Мы мониторили проблемы города и анализируем уже много лет, знаем решение данных проблем. Отмечу, что наше молодежное крыло также помогало решать проблемы города и горожан", - сказал в своем обращении Аматов.

Другой кандидат от партии "Ишеним" Асылбек Акылбеков акцентировал внимание на экономическом развитии Бишкека. Он рассказал о снижении административных барьеров, построении деловой инфраструктуры города, поддержке и защите малого и среднего бизнеса.

"Бизнес должен быть движущей силой и главной силой в развитии Бишкека. Таким образом, государство может поддерживать бизнес, защищать права предпринимателей и делать что-то полезное для нашего города. Если вы доверяете людям, которые работают в нашей партии, у нас есть ряд проектов, которые мы можем реализовать для светлого будущего Бишкека ", - сказал Асылбек Акылбеков.

Политическая партия "Ишеним" № 8. Уверенные шаги! Развитый город!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 06.07.2021 г.