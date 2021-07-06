Посол КР встретился с главным советником вице-президента Турции

Вчера, 5 июля посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев встретился с главным советником Вице-президента Турецкой Республики Ф.Октая Халилом Афшарата. Об этом сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел КР.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили проведение 10-го заседания Кыргызско-Турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) и в его рамках Бизнес-форума, планируемого к проведению в г. Чолпон-Ата 6-7 августа 2021 г.

Посол Омуралиев отметил важность тщательной подготовки итоговых документов МПК с учетом задач, поставленных в Совместном заявлении Президентов КР и ТР и итогов 5-го заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой 9 июня 2021 г. в Анкаре.

"Стороны подчеркнули необходимость инвестирования турецких предпринимателей в сферы энергетики, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства в Кыргызстане, а также договорились об участии предпринимателей двух стран в Бизнес-форуме и бизнес-встречах, в рамках которых сторонами будут проведены презентации об инвестиционных возможностях нашей страны и о представленных компаниях", - отмечается в сообщении.