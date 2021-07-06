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Кыргызская сторона призвала Турцию вернуть Орхана Инанды в КР

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- Н Крайнова
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Сегодня, 6 июля, в соответствии с поручением Президента КР Садыра Жапарова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в КР Ахмет Доган был вызван в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

Сообщается, что главе дипломатического представительства Турции вручена нота в связи с проведением турецкой стороной операции по задержанию и доставке в Турецкую Республику гражданина Кыргызской Республики Орхана Инанды.

Кыргызская сторона указала на недопустимость подобных действий, которые грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, в том числе в области уважения прав и свобод человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах и других документах.

Кыргызская сторона призвала турецкую сторону вернуть Орхана Инанды в Кыргызстан и принять все необходимые меры с целью обеспечения должного с ним обращения и не допущения применения к нему насильственных и унижающих достоинство действий в соответствии с нормами международного права.

В свою очередь, Посол Ахмет Доган подчеркнул, что Орхан Инанды является гражданином Турецкой Республики и признается исключительно как гражданин Турции. При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении упомянутой операции на территории Кыргызской Республики.

"МИД Кыргызской Республики приложит все необходимые усилия для возвращения Орхана Инанды в Кыргызскую Республику и защиты его прав и законных интересов как гражданина Кыргызской Республики в соответствии с Конституцией КР и нормами международного права", - подчеркивается в сообщении МИДа КР.


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URL: https://www.vb.kg/403144
Теги:
МИД, Турция, Кыргызстан
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