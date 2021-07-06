В Бишкеке почти 40 тысяч человек привились от коронавируса

В Бишкеке по данным на 6 июля вакцину от коронавируса получили 39 тысяч 932 человека, в том числе второй дозой привито 20 тысяч 294. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Из общего числа привитых: 3 тысячи 344 медработники, 1 тысяча 211 преподавателей школ города Бишкек, 1 тысяча 952 государственных служащих, 462 служащие силовых структур, лица старше 65 лет – 12 тысяч 189 человек, 19 тысяч 519 – граждане из других категорий, лица с хроническими заболеваниями – 1 тысяч 255.

В мэрии отмечают, что вопросам вакцинации горожане могут обращаться по телефону горячей линии "Вакцинация": 31-32-97.