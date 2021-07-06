Ленинский акимиат организовал подвоз жителей района в пункт вакцинации

Ленинский акимиат совместно с МТУ и управлением городского транспорта организуют подвоз жителей района в пункт вакцинации объединенного центра семейной медицины №1.

Заместитель главы по социальным вопросам Айзада Джунусова сопроводила жителей и проинспектировала №2 пункт вакцинации.

Уважаемые жители Ленинского района! Для получения вакцинации вы можете обратиться в МТУ для включения в список, а акимиат осуществит подвоз жителей в пункты вакцинации.

В Ленинском районе пункты работают по адресам:

- ОЦСМ №1 по улице Фучика № 15/9;

- ЦСМ №2 по улице 3-я линия № 25.