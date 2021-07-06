Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 99.87 - 101.07

В ближайшие 4 месяца ожидаются 22 новые мутации коронавируса SARS-CoV-2

217  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Американские специалисты из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл спрогнозировали возникновение 22 новых мутаций коронавируса нового типа по всему миру.

В рамках нового научного проекта они провели анализ данных в прогностической модели. В результате эксперты с высокой точностью установили мутации, которые будут распространяться в ближайшие четыре месяца и будут задействованы в разных фазах пандемии.

По словам ученых, они изобрели прогностическую модель, чтобы предсказать возникновение мутаций в Spike-белке коронавирусной инфекции, которые может не замечать иммунная система людей.

Как добавили авторы работы, их модель способна учитывать лишь те трансформации в коронавирусе, которые будут массовыми.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403160
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  