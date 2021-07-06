В ближайшие 4 месяца ожидаются 22 новые мутации коронавируса SARS-CoV-2

Американские специалисты из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл спрогнозировали возникновение 22 новых мутаций коронавируса нового типа по всему миру.

В рамках нового научного проекта они провели анализ данных в прогностической модели. В результате эксперты с высокой точностью установили мутации, которые будут распространяться в ближайшие четыре месяца и будут задействованы в разных фазах пандемии.

По словам ученых, они изобрели прогностическую модель, чтобы предсказать возникновение мутаций в Spike-белке коронавирусной инфекции, которые может не замечать иммунная система людей.

Как добавили авторы работы, их модель способна учитывать лишь те трансформации в коронавирусе, которые будут массовыми.