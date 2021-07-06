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Названо лекарство которое снижает риск смерти онкобольных на 20%

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- Ренат Кольцов
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В новом исследовании, опубликованном в журнале ecancer, ученые из Кардиффского университета (Cardiff University) обнаружили, что у пациентов с широким спектром онкологических заболеваний, принимающих аспирин, риск смерти снижается на 20%.

Ученые провели систематический обзор 118 опубликованных обсервационных исследований у пациентов с 18 различными видами рака.

Авторы исследования обнаружили, что из примерно 250 000 больных раком, которые сообщили о приеме аспирина, 20% выжили. Результаты исследования показывают, что аспирин не только помогает снизить риск смерти, но и снижает метастазирование рака в организме.

Исследователи делают вывод, что аспирин заслуживает серьезного рассмотрения в качестве адъювантного лечения рака.

Авторы другого исследования утверждают, что аспирин связан с уменьшением риска развития нескольких видов рака пищеварительного тракта.


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URL: https://www.vb.kg/403161
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