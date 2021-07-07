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Задуманное сможет реализоваться. Гороскоп с 5 по 11 июля

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Овен – финансовое положение удастся поправить, но постарайтесь не поддаться порывам эмоций и не спустить все деньги на летние приключения. Покупки окажутся удачными и, даже удастся совершить сделки с недвижимостью. Виной растрат и проблем в личных отношениях станет неудержимое стремление к риску. Поддавшись мимолётным душевным порывам, придётся долго исправлять ошибки. При подготовке документов, во время сдачи тестов не витайте в облаках. Ваша рассеянность станет причиной многих недоразумений.

Телец – советы родственников и друзей положительно повлияют на вашу точку зрения, что позволит избежать лобовых столкновений с руководством и домочадцами. Увлёкшись противостоянием, пытаясь таким образом самоутвердиться, вы не только не приблизитесь к желаемой цели, но и получите отказ в уже казалось бы решённых вопросах. Успешно сложатся непродолжительные поездки, развлекательный вояж, а покупки окажутся своевременными.

Близнецы – поделившись своими тревогами и переживаниями, а возможно и критикой, вы вряд ли получите поддержку. Владея важной информацией, друзья и даже родственники, попытаются использовать её против вас. Обратившись за профессиональной психологической поддержкой, вы избавитесь от тревог, не став жертвой манипуляций. Поездки вряд ли доставят ожидаемые впечатления, и результаты, если речь идёт о командировках. Перестав суетиться, вы сможете заметить возможности для пополнения казны и решения финансовых вопросов.

Рак - придерживайтесь своей точки зрения, даже оказавшись под сильным эмоциональным давлением со стороны друзей, домочадцев и новых знакомых. Наперебой они будет предлагать одни идеи за другими. Поддавшись на уговоры, вы мигом лишитесь внушительной суммы денег, оплатив из своего кармана как коммерческие начинания, так и вечеринки. Оставшись верными своим принципам и взглядам, вы обойдёте стороной многочисленные ловушки, преуспев в делах и организовав хороший отдых.

Лев – резко заявляя о себе, вы мигом обратите против себя как руководство и деловых партнёров, так и домочадцев. Они не готовы признать за вами права лидера и, увидев в вас сильного конкурента, попытаются оказать моральное давление. В такой ситуации прийти к удобному решению, а также получить документы будет практически невозможно. Применив выжидательную тактику и умело используя слабости ваших оппонентов, вы сможете получить желаемое без всяких споров. Удастся выкроить пару дней для летнего отдыха.

Дева – руководство продолжить кормить обещаниями, надеяться на которые бесполезно. Примите во внимание предложения друзей и сослуживцев. В одиночку справиться с постоянно возникающими преградами, как в работе, так и на пути к отдыху будет практически нереально. Люди из вашего окружения помогут разобраться в происходящей ситуации, избавят от сомнений и окажут практическую поддержку. В делах и развлечениях воздержитесь от риска и экстрима. Здоровье может не выдержать повышенных нагрузок.

Весы – придерживаясь осторожной и взвешенной стратегии, вы сохраните диалог с влиятельными людьми и воспользуетесь их предложениями. Неожиданно быстро могут решиться вопросы с получением документов. Будоражить воображение будут заоблачные предложения сослуживцев и различных знакомых. Обещая лёгкие деньги, они могут втянуть в авантюры, выбраться из которых без финансовых потерь будет практически невозможно. Будоражить чувства будут соблазнительные, но опасные амурные знакомства.

Скорпион – предстоит выдержать шквал негативных эмоций от руководства, деловых партнёров и домочадцев. Повремените с ответными шагами. Ваша прямолинейность может подлить масла в огонь. Направьте свою энергию в обучение и развития, а также путешествия, как деловые, так и летние. Яркие и позитивные впечатления уберут негативный осадок, оставшийся после череды перепалок в доме и на работе. Возможно и появление новых возможностей для развития благодаря знакомству с людьми издалека.

Стрелец – ломая голову над выбором отправиться в летнее путешествие или приняться за неожиданно поступившую дополнительную работу, лучше выбрать дела. Вы сможете пополнить свою казну и в скором времени позволить такой тур, на который сейчас не хватает денег. Поддавшись на уговоры близких людей и собственное желание понежиться на солнце вдали от городской суеты, вы просчитается. На отдыхе суеты и хлопот окажется больше, чем на работе. К тому же повышаются риски происшествий на дорогах.

Козерог – реально оценивайте свои финансовые возможности и воздержитесь от кредитов. поддавшись на эмоциональное давление близких людей и навязчивую рекламу, вы рискуете потратить непозволительно много денег на покупки и развлечения, и в итоге оказаться на мели. Воспользуйтесь предложениями деловых партнёров и второй половинки, не требующие финансовых затрат. Возникшее сотрудничество позволит претворить задуманные планы, сохранив сбережения.

Водолей – чувствуя давление со стороны близких вам людей и деловых партнёров во время обсуждения важных вопросов, смените тему, пока споры не перешли в эмоциональные конфликты. Прийти к согласию сейчас будет непросто. Занявшись полученной дополнительной работой и ремонтом в доме, вы направите свою энергию в созидательное русло, сохранив при этом эмоциональное равновесие и здоровье. Перемены в доме превзойдут ожидания.

Рыбы – перегружая себя работой и различными хлопотами, вы рискуете погрузиться в депрессию на фоне переутомления. Освободитесь от обязательств, которые в большинстве случаев стали следствием устаревших привычек. Непродолжительные поездки, участие в обучающих корпоративных мероприятиях и летние приключения пойдут вам на пользу. Смена обстановки позволит избавиться от навязчивых мыслей и негативных воспоминаний.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология
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