На юге Кыргызстана проливные дожди привели к подтоплению двух сел

В Баткенской области из-за проливных дождей подтопило два села: Газ и Согмент. Об этом сообщает МЧС КР.

Как отмечается, накануне, 6 июля, около 16:00 из-за проливных дождей начал стремительно подниматься уровень воды в каналах.

- В итоге вода подтопила дома жителей вышеназванных сел. Также в селе Газ стихия привела к отключению от электричества. На место происшествия вызвана оперативная группа Баткенского районного управления по чрезвычайным ситуациям МЧС КР. Работы по восстановлению поселков и очистке каналов продолжаться и сегодня, - подчеркнули в МЧС КР.