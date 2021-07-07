Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 99.87 - 101.07

На юге Кыргызстана проливные дожди привели к подтоплению двух сел

392  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Баткенской области из-за проливных дождей подтопило два села: Газ и Согмент. Об этом сообщает МЧС КР.

Как отмечается, накануне, 6 июля, около 16:00 из-за проливных дождей начал стремительно подниматься уровень воды в каналах.

- В итоге вода подтопила дома жителей вышеназванных сел. Также в селе Газ стихия привела к отключению от электричества. На место происшествия вызвана оперативная группа Баткенского районного управления по чрезвычайным ситуациям МЧС КР. Работы по восстановлению поселков и очистке каналов продолжаться и сегодня, - подчеркнули в МЧС КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403166
Теги:
Баткенская область, МЧС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  