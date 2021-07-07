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1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm должны доставить в КР в конце недели

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- Анастасия Карелина
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1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm ожидают в Кыргызской Республике к концу текущей недели. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

"В целях оперативной работы по вакцинации населения в конце этой недели ожидается поставка 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm производства Китайской Народной Республики. Из них 1,1 миллиона доз закуплены за счет средств республиканского бюджета, 150 тысяч доз – предоставлены китайской стороной на безвозмездной основе", - сообщила заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Жылдыз Бакашова.

Кроме этого, зампредседателя кабмина отметила, что сейчас прорабатывается вопрос по закупке дополнительной партии данной вакцины в аналогичном количестве.

По плану необходимо провакцинировать 70% населения или 2 187 417 человек, в число которых входят приоритетные группы граждан в количестве 1 312 450 человек:

I группа – работники систем здравоохранения, образования, внутренних дел, пограничной, таможенной службы и других.

II группа – граждане имеющие высокий риск развития тяжелых форм различных заболеваний, пожилые люди в возрасте 60+.

III группа – социально-уязвимые группы населения.


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URL: https://www.vb.kg/403167
Теги:
эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19
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