В Кыргызстане на 7 июля - 1198 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 7 июля зарегистрировали 1 тысячу 198 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 717,
в г. Ош – 60,
в Чуйской области – 142,
в Ошской области – 75,
в Таласской области – 4,
в Нарынской области – 20,
в Иссык-Кульской области – 39,
в Джалал-Абадской области – 53,
в Баткенской области – 88.
За весь период зарегистрирован – 134 501 случай.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,2
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 781 человек.
Из них:
в г. Бишкек – 781,
в г. Ош – 73,
в Чуйской области – 99,
в Ошской области – 94,
в Таласской области – 8,
в Нарынской области – 27,
в Иссык-Кульской области – 29,
в Джалал-Абадской области – 62,
в Баткенской области – 31.
За весь период выздоровели - 114 756 человек.