В Кыргызстане на 7 июля - 1198 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 7 июля зарегистрировали 1 тысячу 198 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 717,

в г. Ош – 60,

в Чуйской области – 142,

в Ошской области – 75,

в Таласской области – 4,

в Нарынской области – 20,

в Иссык-Кульской области – 39,

в Джалал-Абадской области – 53,

в Баткенской области – 88.

За весь период зарегистрирован – 134 501 случай.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,2

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 781 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 781,

в г. Ош – 73,

в Чуйской области – 99,

в Ошской области – 94,

в Таласской области – 8,

в Нарынской области – 27,

в Иссык-Кульской области – 29,

в Джалал-Абадской области – 62,

в Баткенской области – 31.

За весь период выздоровели - 114 756 человек.